Scontro frontale tra furgone e bus, persona viene sbalzata fuori dal mezzo e fa un volo di 7 metri

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19:10 nel comune di Barberino di Mugello, in Via Nazionale, per un incidente stradale avvenuto tra uno scontro frontale tra un bus e un furgone. Il conducente del furgone nello scontro è stato sbalzato fuori dall'abitacolo finendo nel balzo a circa 7 metri. I Vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e effettuato il recupero della persona con manovra di derivazione speleo alpino fluviale e affidato l'uomo al personale sanitario. Tre le persone assistite sul posto dal personale sanitario.