Tpl, rimborsi fino al 40% su abbonamenti a San Casciano e Greve

I Comuni di San Casciano in Val di Pesa e Greve in Chianti hanno varato una nuova misura a sostegno dei pendolari che usufruiscono del trasporto pubblico locale che permetterà agli studenti e ai lavoratori di essere rimborsati fino al 40 per cento sull’acquisto di un titolo di viaggio. La decisione delle amministrazioni comunali, che hanno scelto di destinare a tale forma di supporto risorse per 40 mila euro complessive, è quella di favorire e incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico estendendo ed integrando l'agevolazione tariffaria proposta dalla Città Metropolitana. La misura è valida per l’acquisto di un solo titolo di viaggio non precedentemente utilizzato per lo stesso Bonus Back della Città Metropolitana.

Gli studenti degli Istituti Superiori residenti nei Comuni di di San Casciano e Greve potranno accedere ad un rimborso pari al 40 per cento sull’acquisto di un abbonamento trimestrale extraurbano e urbano valido per il trimestre dicembre-febbraio o gennaio-marzo (con Isee). L’agevolazione è valida nella misura del 30 per cento per i lavoratori/assidui fruitori del Trasporto pubblico locale residenti nei Comuni di San Casciano e Greve nella misura del 40 per cento per coloro che si abboneranno a partire dal 15 dicembre 2023. Nel primo caso il rimborso sarà concesso per l’acquisto di un abbonamento trimestrale (con Isee) urbano acquisito successivamente all’1 agosto 2023, di un abbonamento annuale (con Isee) urbano ed extraurbano e del Pegaso annale acquisito dall’1 gennaio 2023. Nel secondo caso la misura si estende al 40 per cento per la sottoscrizione di un abbonamento trimestrale extraurbano e urbano, annuale extraurbano e urbano e del Pegaso annuale, acquistati successivamente al 15 dicembre 2023 (con Isee). Le stesse condizioni valgono per gli studenti universitari che usufruiscono di un abbonamento extraurbano. E per quanto riguarda il Comune di Greve il rimborso nella misura pari al 40% sarà applicata anche per favorire gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado di Greve di Chianti.

“Sono due le finalità che abbiamo considerato nel varare lo speciale bonus sul trasporto pubblico locale a favore degli studenti e dei lavoratori – sottolineano Elisabetta Masti, vicesindaca del Comune di San Casciano in Val di Pesa e Stefano Romiti, assessore del Comune di Greve in Chianti – da un lato la scelta è stata dettata dalla necessità di supportare economicamente i pendolari e offrire un’opportunità in più a coloro che per motivi di studio e lavoro usufruiscono assiduamente del servizio; l’altra spinta è di carattere ambientale, l’iniziativa vuole di fatto incentivare la mobilità sostenibile, contribuire a fidelizzare l’utenza del mezzo pubblico con l’intento di ridurre le percorrenze del veicolo privato e dunque l’emissione delle sostanze inquinanti”.

Le domande potranno essere presentate dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 attraverso il format che sarà pubblicato sulle reti civiche di San Casciano e Greve. Il richiedente potrà accedere tramite SPID, CIE e CNS. L'agevolazione prevista è cumulabile con eventuali altri bonus di trasporto statali e i rimborsi saranno effettuati a partire da febbraio 2024 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine di arrivo delle domande ritenute valide.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino