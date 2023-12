Vento forte sui crinali dell'Appennino e sull'Amiata, allerta meteo

Attesi per sabato 16 dicembre venti di grecale con raffiche oltre i 100 km/h sottovento al Monte Amiata e fino a 80-100 km/h sui crinali appenninici dell'aretino e sul Pratomagno.

Più attenuati sulle zone pianeggianti centro settentrionali, in particolare allo sbocco delle valli, e moderati sulle zone collinari centro-meridionali e sulla costa meridionale.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento per la zona del Monte Amiata con validità dalla mezzanotte fino alle 13 di domani, sabato 16 dicembre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa