Alluvione a Campi Bisenzio: Confconsumatori deposita l’esposto per disastro colposo

Confconsumatori Toscana, con l’assistenza degli avvocati Alessandro Fagni e Ilaria Valentini, ha depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze per il reato di disastro colposo per i fatti accaduti il 2 novembre scorso nel Comune di Campi Bisenzio.

Dalle dichiarazioni di molti cittadini e dell’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio, infatti, è emerso che una delle causa prevalenti dell’alluvione che ha interessato il 70% del territorio comunale non fu la tracimazione delle acque per i forti eventi atmosferici, bensì la rottura degli argini dei corsi d’acqua in più punti. La prima rottura si è verificata per il crollo del muro dell’argine sul fiume Bisenzio, alla curva tra via Santa Maria e via dell’Olmo; la seconda rottura è stata per il crollo del muro dell’argine sul torrente Marina, dietro Villa Montalvo; la terza rottura per il crollo di parte dell’argine sul Marinella; la quarta rottura per il crollo di parte dell’argine sul Fosso Reale.

"Troppe rotture concomitanti – dichiarano da Confconsumatori – perché si possa parlare solo di fatalità e non di disastro colposo. L'accertamento delle cause delle responsabilità è demandato quindi, con l’esposto, alla Procura della Repubblica che dovrà svolgere indagini sul sistema di manutenzioni degli argini e su quello di comunicazione dell’allerta meteo e del pericolo che ne poteva derivare. L’esposto è uno strumento fondamentale perché i cittadini e le imprese, al di là dei magri indennizzi previsti dalla legge, possano richiedere e ottenere un vero e proprio risarcimento dei danni per il dramma che hanno vissuto".

Confconsumatori invita quindi cittadini e imprese a unirsi in questa iniziativa, in modo tale che, individuate le responsabilità, si possano formulare tempestive e complete richieste di risarcimento.

Sportelli nel Comune di Campi Bisenzio (su appuntamento, chiamando il numero 380 4640227):

Misericordia di Campi Bisenzio, in via Saffi 3/D, mercoledì dalle ore 15 alle ore 19;

Fratellanza Popolare di San Donnino, in via delle Molina 56/B, mercoledì dalle ore 15 alle ore 19.

Sportello nel Comune di Prato

via Fosse Ardeatine 18, zona Maliseti, lunedì e Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 20.

Sportello nel Comune di Larciano (Pistoia)

piazza Quattro Martiri 43, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 20.

Fonte: Ufficio Stampa