Per 40 anni in Comune, nominata Cavaliere della Repubblica Irma Bendinelli

È un giorno di festa per il comune di Pieve a Nievole e per tutta la comunità pievarina. Irma Bendinelli , una delle dipendenti storiche dell’ente municipale, oggi in pensione, è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica.

Molto soddisfatta il sindaco Gilda Diolaiuti “Si tratta di un’onorificenza che avevo richiesto e che non avevo dubbi sarebbe stata accolta per la professionalità, competenza, serietà e spirito di servizio che Irma ha dimostrato nei 40 anni di lavoro all'ufficio segreteria del nostro comune, spirito di servizio suggellato da un anno di volontariato dopo il collocamento a riposo. Un esempio per tanti giovani, un punto di riferimento costante per i cittadini, che sfata tanti luoghi comuni sui dipendenti pubblici. Le mie congratulazioni sono a nome dell’intera amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità”.

Le congratulazioni a Irma Bendinelli sono giunte anche da vari esponenti della società civile di Pieve a Nievole.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole