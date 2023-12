Arriva il risarcimento per i familiari della donna di 68 anni morta dopo pochi giorni dalle dimissioni dal Dipartimento emergenza urgenza del San Giuseppe di Empoli. Dopo tre anni e mezzo, figli e marito della 68enne riceveranno 330.000 euro da Asl Toscana Centro per presunta responsabilità aziendale, anche se le causa della morte della 68enne non sono state ancora chiarire.