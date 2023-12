Ipotesi terzo mandato per i comuni sotto i 15mila abitanti, nell'Empolese Valdelsa chi potrebbe cogliere l'occasione?

Non sono più voci di corridoio o ipotesi azzardate quelle che riguardano la possibilità di un terzo mandato per i sindaci di comuni sotto i 15mila abitanti. La maggioranza di governo avrebbe trovato un accordo per la modifica del Testo Unico degli Enti Locali e l'accordo con l'Anci potrebbe portare, a cavallo tra le festività natalizie, a una legge da applicare subito in vista delle elezioni 2024 del 9 giugno.

Finora l'unica estensione prevista ed approvata è stata per i comuni sotto i 5mila abitanti. Nell'Empolese Valdelsa, ad esempio, il sindaco di Montaione (meno di 3.500 abitanti) ha già deciso di correre per il suo terzo mandato nel 2024.

Qualora venisse estesa la proposta per i comuni sotto i 15mila abitanti, cosa cambierebbe nelle nostre zone? Nell'Empolese Valdelsa 10 comuni su 11 avevano sindaci in scadenza di mandato.

Togliamo Empoli, Certaldo, Fucecchio e Castelfiorentino, che sono sopra i 15mila abitanti.

Escludiamo Montaione e Gambassi Terme, che avevano già la possibilità di un terzo mandato (in quest'ultimo il sindaco Campinoti ha deciso di non ricandidarsi per questioni lavorative).

Rimangono Montelupo Fiorentino, Vinci, Capraia e Limite e Cerreto Guidi. A Montelupo il candidato successore è già stato designato, si tratta del vice sindaco Simone Londi. A Vinci sono state indette le primarie tra la vice sindaco Sara Iallorenzi e l'ex segretario Pd locale Daniele Vanni. A Cerreto Guidi e Capraia e Limite ancora il Pd non ha scelto formalmente il proprio candidato. E proprio in questi comuni, se la legge per un terzo mandato venisse approvata prima della decisione del partito, si potrebbe avere una ricandidatura dei sindaci uscenti, Simona Rossetti per Cerreto e Alessandro Giunti per Capraia e Limite.

Formalmente, a Cerreto Guidi la questione principale nelle ultime settimane è stata l'alluvione a Stabbia, che ha rimandato la discussione all'interno del Pd. A Capraia e Limite il principale candidato sarebbe Edoardo Antonini, presidente della Pro Loco locale. Ma i giochi ancora fermi e questo 'aleggiare' di un terzo mandato non semplifica le cose.

Difficile invece che a Montelupo Fiorentino, se emergesse una possibilità del genere, l'attuale sindaco Paolo Masetti possa intentare una prova di forza per farsi ricandidare una terza volta. Si tratterebbe di una prova di forza contro il Pd, inutile per il consenso che ha sul territorio.

Su Vinci le primarie sono appena iniziate e Giuseppe Torchia, sindaco uscente, non si è schierato ufficialmente a favore di nessuno dei due candidati. Ma anche in questo caso, se le primarie fileranno lisce, non si dovrebbe paventare l'ipotesi di un ritorno sulle schede elettorali dell'attuale primo cittadino.

L'accordo a livello nazionale addirittura dovrebbe portare sul piatto anche l'eliminazione totale dei limiti di mandato per i Comuni più piccoli, fino a 5mila abitanti. Nell'Empolese Valdelsa riguarderebbe solo Montaione e Gambassi Terme.