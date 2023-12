Un 53enne di Rosignano a bordo della sua moto è morto dopo un incidente contro un'auto lungo la sp10 via del Saracino quest'oggi. Pare che l'uomo abbia perso il controllo della sua due ruote, forse per un malore, finendo contro l'auto. Sul posto un'ambulanza e la polizia municipale di Rosignano. Purtroppo per l'uomo, in arresto cardiocircolatorio, non c'è stato niente da fare.