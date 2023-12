Volley Firenze, Il Bisonte affronta Milano

Ultimo match casalingo del girone d’andata per Il Bisonte Firenze, che domani alle 17 ospita a Palazzo Wanny l’Allianz Vero Volley Milano per la dodicesima giornata della Serie A1 Tigotà.

A due turni dal giro di boa, le bisontine sono in piena lotta per entrare fra le prime otto e qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Italia: attualmente occupano proprio l’ottavo posto con 14 punti, ma alle spalle le avversarie sono minacciose, a partire da Vallefoglia che è distante una sola lunghezza. Per questo sarebbe fondamentale provare a muovere la classifica, anche se contro Milano il pronostico sembra chiuso: l’Allianz ha nel sestetto titolare tre punti fermi della nazionale – Egonu, Sylla e Orro – e al momento è la seconda forza del campionato, avendo perso una sola partita con la capolista Conegliano ed essendo reduce da sei successi consecutivi.

EX E PRECEDENTI – Oltre a coach Carlo Parisi, che ha allenato il Vero Volley nella seconda parte della stagione 2019/20, sono tre le ex della sfida: a Milano ci sono Sonia Candi, bisontina nella serie A1 2018/19, e Nika Daalderop, che ha vestito la maglia de Il Bisonte per due stagioni, dal 2018 al 2020, mentre a Firenze c’è Alessia Mazzaro, che ha giocato nel Vero Volley in A2, nel 2015/16. I precedenti invece sono diciotto, con sette vittorie per le bisontine e undici per le lombarde (di cui sette nelle ultime otto gare giocate).

LE PAROLE DI CARLO PARISI – “Milano gioca una pallavolo di altissimo livello, con un organico di primo piano, quindi per noi sarà una partita difficile, ma questo è scontato: affrontiamo una squadra che ha tantissima fisicità, sia dal punto di vista dell’altezza delle giocatrici che della velocità della palla, non solo in uscita dal palleggiatore ma anche nei colpi in attacco, per cui bisognerà impattare la partita con grande tranquillità, perché probabilmente all’inizio sarà molto impegnativo trovare i nostri equilibri e l’adattamento a questo tipo di gioco. Al tempo stesso è bello poter giocare con squadre così forti: sapendo che c’è un divario evidente tra noi e loro, sarà fondamentale non pagarlo dal punto di vista della soggezione, perché altrimenti il gap diventa ancora più evidente. La squadra dovrà capire bene questo aspetto e affrontare Milano con il giusto approccio, poi è ovvio che dovremo approfittare di tutte le situazioni in cui loro ci concederanno qualcosa, come ha saputo fare Casalmaggiore prendendosi un punto”.

LE AVVERSARIE – L’Allianz Vero Volley Milano di coach Marco Gaspari potrebbe schierarsi con Alessia Orro (classe 1998) in palleggio, Paola Egonu (1998) come opposto, la belga Laura Heyrman (1993) e la statunitense Dana Rettke (1999) al centro, Myriam Sylla (1995) e l’olandese Nika Daalderop (1998) in banda e la dominicana Brenda Castillo (1992) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Allianz Vero Volley Milano sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito www.volleyballworld.tv. Inserendo il codice BISONTEFIRENZE20 ci sarà la possibilità di usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio Stampa