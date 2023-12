Confartigianato Imprese Firenze, la nuova presidente è Serena Vavolo

"Sono profondamente legata a tutto il mondo di Confartigianato Imprese Firenze, dalla Giunta che oggi mi ha scelto, ai dipendenti, a tutti gli associati: assumo, con riconoscenza e impegno, la guida della nostra associazione". È Serena Vavolo, già membro della Giunta, la nuova Presidente di Confartigianato Imprese Firenze. Avvocato, 51 anni, Serena è da molto tempo impegnata nella valorizzazione e nel rilancio del territorio in particolar modo con l’associazione "Un fiore per la Fortezza", attiva dal 2018 e promotrice della ruota panoramica.

In Confartigianato Imprese Firenze dal 2004, "quando ero avvocato – ricorda Serena – da solo un anno". "Mi sono fatta le ossa in associazione": l’avv. Vavolo, infatti, ha fornito consulenza agli artigiani con l’apposito sportello e in seguito è stata legale sia della stessa associazione, arrivando così a conoscere a 360° il mondo delle pmi e delle piccole imprese. "Spero di dare un taglio nuovo – aggiunge la Presidente Vavolo -, mettendo a disposizione di tutti l’esperienza che ho maturato negli anni dentro Confartigianato, ma anche con il mio lavoro di avvocato e con il mio impegno civico".

Al fianco di Serena, il Segretario generale Jacopo Ferretti. I componenti della giunta, oltre la stessa Vavolo, sono: Paolo Gori, Paolo Danti, Simone Andrei, Gabriele Maselli, Gianna Scatizzi, Costanza Masini, Irene Floris, Amos Martelli, Mauro Bencini, Ezio Giovanetti. "Una scelta veloce perché unitaria – ha sottolineato a margine della votazione il Segretario Jacopo Ferretti – che dimostra la nostra compattezza e unità d’intenti: con Vavolo saremo sempre ben presenti".

Fonte: Confartigianato Imprese Firenze - Ufficio stampa