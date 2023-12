Incidente sull'Autopalio, traffico bloccato

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione nord al km 49,700 nei pressi di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze, a causa di un incidente autonomo.

Il traffico in direzione Firenze è deviato al km 49,200 con uscita a San Casciano. Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.