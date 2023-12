La nuova Direzione Aziendale Asl TC in visita nelle strutture dell'Empolese Valdelsa

La nuova Direzione Aziendale ha dedicato la mattina di oggi, 18 dicembre, a visitare alcuni presidi ospedalieri e territoriali dell’Area Empolese Valdelsa. Un’occasione di confronto e condivisione dei progetti futuri insieme agli operatori sanitari dell’Asl Centro, oltre che agli Amministratori locali. Presenti ai vari incontri il Direttore Generale, l’Ing. Valerio Mari, il Direttore sanitario, la dottoressa Simona Dei, il Direttore amministrativo, la dottoressa Valeria Favata e il Direttore dei Servizi Sociali dell’Asl Toscana Centro, la dottoressa Rossella Boldrini.

La mattina è iniziata con la visita del Centro Artroprotesico di Fucecchio, diretto dal dr Simone Nicoletti che ha illustrato le attività della struttura e i progetti futuri presentando il nuovo ortopedico, il prof Pierfrancesco Indelli, specialista in chirurgia robotica del ginocchio. Il medico, in arrivo dalla Stanford University di Palo Alto, si occuperà a Fucecchio prevalentemente di chirurgia robotica del ginocchio, di chirurgia di revisione del ginocchio, di infezioni periprotesiche, oltre ad essere il responsabile del nuovo Laboratorio di Analisi del Movimento, attivato all’interno del presidio ospedaliero San Pietro Igneo. All’incontro era Presente anche il Sindaco Alessio Spinelli e il team di chirurghi ortopedici e lo staff infermieristico del Centro.

La visita è proseguita alla Casa della Salute Sant’Andrea di Empoli, in cui la Direzione aziendale è stata accolta dal dottor Franco Doni, Direttore Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa che ha illustrato gli ambienti, insieme al medico coordinatore, referente della struttura, per poi incontrare alcuni responsabili AFT dell’area empolese. E’ stata l’occasione per sottolineare l’importanza dell’integrazione all’interno della stessa struttura degli ambulatori dei medici di famiglia, degli specialisti e degli infermieri che insieme collaborano per offrire un unico percorso al paziente nell’ottica di ridurre gli accessi impropri in ospedale e garantire adeguata assistenza

Il corso della mattinata è proseguito con un incontro istituzionale con i Sindaci della Zona Empolese Valdarno Valdelsa presso la sede della Società della Salute, in via via Cappuccini in cui è stato presentato il programma dei progetti territoriali con i finanziamenti PNRR, tra cui la realizzazione di ulteriori Case di Comunità ( a Santa Croce, Montelupo, Fucecchio e Ponte a Egola), degli Ospedali di Comunità (a Castelfiorentino e San Miniato) con 20 posti letto ciascuno e delle due COT (Centrali Operative Territoriali), una presso l’Ospedale di Empoli e l’altra all’Ospedale di San Miniato. Oltre a questo è stato trattato il tema della REMS di Empoli, che ha visto da poco il completamento del progetto di ampliamento dei posti letto da 9 a 20 e del futuro progetto di realizzazione del Campus autismo.

La Direzione aziendale si è poi diretta presso l’Ospedale San Giuseppe, in cui è stato organizzato un incontro, in sala Galleria, con i Direttori del presidio ospedaliero, insieme anche ai referenti dell’Area Tecnica. Nella presentazione dell’Ospedale da parte della dr.ssa Silvia Guarducci è stata focalizzata l’attenzione sui lavori di ristrutturazione previsti per l’Ospedale San Giuseppe, tra cui il Blocco H, il cui cantiere è già avviato da fine settembre, l’ampliamento posti letto in terapia intensiva e subintensiva, di imminente partenza, con 14 nuovi posti letto, 2 per eventuali pazienti in isolamento e la predisposizione di ulteriori due postazioni, oltre al futuro ampliamento del pronto soccorso, al momento in fase di completamento del progetto. Inoltre tra i lavori completati è stato trattato il tema del rifacimento della copertura del tetto e delle macchine di trattamento aria delle sale operatorie della palazzina G (chirurgia ambulatoriale) Per quanto riguarda le grandi apparecchiature, è prevista la sostituzione delle due risonanze e della TAC delle diagnostiche tradizionali al San Giuseppe di Empoli ed una a Fucecchio.

La mattinata è stata l’occasione per parlare inoltre del progetto AMA (Area Medica di Ammissione) che nell’ultimo anno ha gestito circa 3600 pazienti, illustrato dal dr. Luca Masotti, Direttore Medicina Interna II che insieme ai medici internisti si occupano del tutoraggio dei pazienti nelle ore diurne e notturne con la collaborazione dei medici della Medicina Interna I, diretta dal Prof Roberto Tarquini per quanto riguarda i turni di guardia nelle ore notturne. È stato fatto anche un focus sull’Area Stroke , diretta dal dr. Masotti, che secondo gli ultimi dati AGENAS (2021) si posiziona al secondo posto, in termini di volume di ricoveri per ictus cerebrale ischemico, dopo l’Ospedale Santo Stefano di Prato e sul progetto DAMA PASS e Medicina Alta Intensità con il prof Tarquini. Il dr. Rosario Spina, Direttore Anestesia e Rianimazione, ha parlato del progetto Innovazione in preospedalizzazione senza esami, avviato da circa 8 mesi, con l’obiettivo di una semplificazione del processo, che coinvolge oltre agli anestesisti anche altri professionisti sanitari, tra cui chirurghi, cardiologi, infermieri e il laboratorio analisi. L’attenzione poi si è spostata sui progetti futuri dell’Area Testa Collo, diretta dal dr Gianluca Leopardi, tra cui la realizzazione a Empoli, di un centro disturbi vocali e deglutizione con utilizzo di metodiche innovative oltre alla futura realizzazione dell’ambulatorio odontoiatrico per disabilità intellettive. A seguire un approfondimento sull’attività chirurgica con il Direttore, il dr Massimo Calistri che ha illustrato i dati in crescita sulla chirurgia ambulatoriale complessa e illustrato il percorso sulle malattie infiammatorie dell’intestino che avviene all’interno del reparto di Empoli, come struttura di riferimento per tutta l’azienda sanitaria. La dr.ssa Francesca Martella, Direttore Oncologia Empoli, ha invece illustrato l’avvio dei percorsi multidisciplinari e multiprofessionali, a partire da quelli dell’AIUTO POINT del percorso pre GOM, di fisioterapia senologica, di genetica eredofamiliare e l’ambulatorio dietetico.

La mattinata si è conclusa con la visita di alcuni reparti tra cui il Pronto Soccorso, diretto dalla dr.ssa Paola Bartalucci, l’Ortopedia e Traumatologia, diretta dal dr Merildo Maritato e il setting 4 A2 Medicina Alta Intensità, diretta dal Prof Roberto Tarquini, Area Stroke, setting 5A1, diretta da dr Luca Masotti.