Lutto nell'imprenditoria, è scomparso Paolo Bellandi

A ottantotto anni è scomparso Paolo Bellandi, noto industriale pratese. Aveva fondato la Bellandi Spa nel 1967, aveva guidato l'azienda in tutti questi anni e l'aveva portata a avere un ruolo di riferimento in Toscana e in tutta Italia.

Bellandi aprì in in via del Menichino poi trasferì la produzione di tessuti in lana per cappotti da donna in via di Vittorio a Montemurlo e in seguito, sempre nello stesso comune, in via dell’Industria. L'azienda è in mano ai figli Luca e Maurizio ma da poco è entrata una delle nipoti, per la terza generazione.

Della Bellandi si è parlato anche in tempo recenti quando ha condotto l'operazione di salvataggio del Panno del Casentino, in provincia di Arezzo.