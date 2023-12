Tempio crematorio a Cambiano, Giglioli (Lega): "Pd ci metta la faccia nel programma elettorale"

La candidata del PD alle prossime amministrative ci faccia un piacere e ce lo metta nel prossimo programma elettorale questo Tempio Crematorio, del resto lei stessa si definisce in continuità con la giunta Falorni.

Sarebbe una bella prova di trasparenza visto che in Regione il suo partito, in assenza di un regolamento chiaro, ha votato solo la sospensione di un anno i progetti già approvati, restituendo la palla in mano al prossimo Sindaco di Castelfiorentino.

Sarebbe inoltre utile capire, e questo lo scopriremo in Consiglio Comunale all’inizio del prossimo anno, come avrebbe intenzione di votare il prossimo sindaco PD al nuovo piano strutturale che tra le aree produttive comprende anche la variante di ampliamento del cimitero di Cambiano propedeutica alla realizzazione del tempio.

Personalmente ho chiesto in commissione urbanistica di votare questa variante separatamente dalle aree produttive per poter esprimere chiaramente la contrarietà della Lega a questo progetto ampiamente dibattuto e ingiustificatamente sostenibile ma anche perchè questa attività, definita impropriamente “produttiva”, si svilupperà su un’area pubblica e darà luogo a una concessione trentennale.

E allora vediamo di essere chiari almeno per una volta, guardiamoci in faccia amici e candidati del PD castellano e vediamo chi la vota questa attività produttiva.