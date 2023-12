Chiusura del centro di ricerca del Padule di Fucecchio, M5S: "Territorio penalizzato da questa politica"

Apprendiamo con rammarico ed incomprensibile assenza della politica locale e regionale della chiusura del centro di ricerca del Padule di Fucecchio. Inutile ribadire come sempre fatto dal Movimento 5 Stelle della Valdinievole la perdita di un altro pezzo importante del nostro territorio a favore di una politica assente e disattenta alle eccellenze del nostro territorio. La perdita in termini culturali identitari e di assoluta cecità prospettica fa capire a chi vuol capire che ancora una volta il nostro territorio è penalizzato da questa politica. Quando tutto il mondo investe in cultura, ricerca ed ambiente in questo pezzo di Toscana si lascia andare un esempio di integrazione fra ricerca scuola e territorio abbandonando all'oblio anche un pezzo di economia. Già perché solo la cecità politica di questa regione dimentica, tranne le aree metropolitane, che con la cultura e la ricerca si attivano sinergie che contribuiscono anche alla ricchezza culturale ed economica di un territorio.



Il centro di ricerca alimenta e tutela un sito di importanza nazionale e per alcuni aspetti anche internazionale ormai con una esperienza ben nota da oltre 30 anni e tutto questo viene gettato al vento della ignoranza. Le riserve naturali come quella del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla possono essere un volano di sviluppo e promozione del territorio tutto della Valdinievole e la dove sono state "protette e volute" hanno inequivocabilmente creato un valore aggiunto a quel territorio. Unico esempio in Toscana di abbandono di un progetto così importante.



Il nostro sostegno va agli Amici del Padule che con caparbietà hanno sempre sollecitato le istituzioni e gli enti locali a sostenere il centro di ricerca.

Fonte: MOVIMENTO 5 STELLE VALDINIEVOLE