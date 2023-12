Cocaina nel faro dell'auto, arrestato 21enne

Nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre i carabinieri hanno arrestato un 21enne a Il Sodo (Cortona). Il giovane, a bordo di un veicolo noleggiato a Roma, è stato trovato con otto grammi di cocaina divisi in piccole dosi e nascosti nel faro anteriore. Aveva anche 400 euro in banconore di vario taglio. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro penale e depositati presso la cancelleria del Tribunale di Arezzo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente. Il giovane è finito in manette.