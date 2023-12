Scuola aperta, tre giorni per conoscere l'istituto Galileo Galilei di Montopoli

Per guidare e sostenere le famiglie, che dal 18 gennaio al 10 febbraio dovranno iscrivere i loro figli al primo anno della scuola dell’infanzia o alla classe prima della scuola primaria o alla scuola secondaria di primo grado, l’istituto Galileo Galilei di Montopoli promuove incontri di conoscenza del proprio istituto, delle opportunità formative, e delle modalità di iscrizione.

L’8 gennaio 2024 alle ore 18:00

Scuola dell’infanzia alunni del primo anno 2024-2025

Il 9 gennaio 2024 alle ore 18:00

Scuola primaria alunni classi prime 2024-2025

Il 10 gennaio 2024 alle ore 17:00

Scuola secondaria di primo grado alunni classi prime 2024-2025

Gli incontri avranno luogo nella sede dell’Istituto Galileo Galilei, in via San Sebastiano 27, Montopoli in V/A.