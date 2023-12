Prima visione per Apnea a San Casciano, la storia di 14 migranti salvi dopo la traversata

Dopo il successo del debutto a San Casciano, una prima visione accolta con entusiasmo dal pubblico che ha gremito il cinema Everest, il documentario “Apnea” approda sul maxischermo dell’Olimpia di Tavarnelle Val di Pesa dove, domani giovedì 21 dicembre alle ore 21.15, sarà proiettato alla presenza dei registi e dei promotori del progetto. Nella prima parte della serata, alle ore 20.45, gli autori Stefano Poggioni, Claudia Cataldi ed Elena Poggioni illustreranno la genesi e le finalità della produzione cinematografica, realizzata da The Factory Prd con il patrocinio del dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, in collaborazione con il Progetto SAI di San Casciano.

Alla presentazione del documentario interverranno Marco Bruni del SAI di San Casciano, il giornalista Jacopo Storni e il fotoreporter Niccolò Celesti che attraverso le immagini racconterà anche dell’esperienza, fatta alcune settimane fa a Trieste a sostegno dell’associazione Linea d’ombra che accoglie e si prende cura dei migranti della rotta balcanica. Il viaggio vissuto dal gruppo di volontari della Misericordia di Barberino Tavarnelle, che da qualche anno affianca con impegno e dedizione l’associazione triestina, ha coinvolto anche alcuni ospiti del Sai di San Casciano.

Ad aver dato origine al cortometraggio è un progetto di crowdfunding messo in campo nel 2022 da The Factory PRD. Le telecamere della produzione si sono accese per mettere a fuoco in particolare le esperienze di quattordici persone che dallo stato africano hanno attraversato il Mediterraneo per approdare alle coste italiane mettendo a rischio la propria vita. Il documentario, diretto da Stefano Poggioni, Claudia Cataldi ed Elena Poggioni, con le animazioni di Pietro Elisei e la musica di Giovanni Magaglio, vuole far comprendere le motivazioni che spingono tante vite ad avventurarsi nell’incertezza di un’esperienza che si rivelerà inevitabilmente traumatica, con la consapevolezza che il viaggio potrà interrompersi prima di giungere a destinazione.

"Al centro dell’obiettivo - spiega Marco Bruni del SAI di San Casciano - ci sono i percorsi di vita, le esperienze ardue di un viaggio difficilissimo che quattordici ragazze e ragazzi, alcuni dei quali ospiti di accoglienza del territorio, nell’ambito del progetto SAI di San Casciano in Val di Pesa, hanno deciso di raccontare per offrire una testimonianza autentica, personale e collettiva, di tutti i rischi che devono affrontare coloro che decidono di intraprendere il viaggio in mare dall’Africa all’Italia

“Apnea”, realizzato nel 2023, ha già ottenuto importanti premi nazionali e internazionali: miglior documentario al The Pigeon International film Festival, al Siffa Award, al Ponza Film Festival, al Madonie Film Festival, Premio del pubblico all’Asti Film Festival e Menzione speciale della giuria al Catania Film Festival.

La proiezione al Cinema Olimpia è frutto della collaborazione attivata tra il SAI di San Casciano, la Misericordia di Barberino Tavarnelle e il Comune di Barberino Tavarnelle. L’iniziativa è organizzata dal progetto SAI del Comune di San Casciano in Val di Pesa gestito da Coop 21, in partenariato con la Misericordia di Barberino Tavarnelle e Oxfam Italia, in collaborazione con i Comuni di San Casciano e Barberino Tavarnelle, Acli San Casciano, The Factory PRD.