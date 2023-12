Raccolta differenziata nell'Empolese Valdelsa, le modifiche di Alia per Natale e Capodanno

Durante le prossime festività, Alia Servizi Ambientali invita i cittadini a prestare attenzione alle variazioni dei servizi per i giorni di Natale e Capodanno.

In area empolese, per i comuni di Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montespertoli, Montaione, Montelupo Fiorentino, Vinci ed Empoli le raccolte porta a porta di lunedì 25 dicembre vengono anticipate a domenica 24 e quelle del 1° gennaio 2024 a domenica 31 dicembre 2023, mantenendo i consueti orari di esposizione.

Nei comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino e Cerreto Guidi le raccolte di lunedì 25 dicembre vengono anticipate a domenica 24, mentre quelle dei 1° gennaio 2024 vengono anticipate al sabato precedente, 30 dicembre 2023. A Cerreto Guidi, inoltre, domenica 24 e sabato 30 dicembre è sospeso il servizio di ripasso di carta e cartone.

Per i Comuni e le aree non compresi in questa nota, Alia informa che il servizio di raccolta non subirà variazioni nel periodo natalizio.

Nelle giornate festive (25 dicembre e 1° gennaio) il servizio di spazzamento strade su ordinanza è sospeso ad eccezione del servizio nei centri storici dei Comuni a elevato interesse turistico. Saranno garantiti specifici servizi di spazzamento e raccolta a seguito di manifestazioni, mercati ed eventi non differibili alla giornata successiva.

Gli Ecocentri e tutti gli sportelli al cittadino (Infopoint, Punto Alia e sportelli Tari) resteranno chiusi il 25 e il 26 dicembre oltreché il 1° e il 6 gennaio 2024. Gli Ecofurgoni non saranno attivi nelle giornate del 25 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024; saranno invece regolarmente presenti sul territorio il 26 dicembre e il 6 gennaio secondo calendario.

Per maggiori informazioni, il call center di Alia è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105.105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile). È infine possibile consultare il portale dell’azienda all’indirizzo web www.aliaserviziambientali.it

Fonte: Alia Servizi Ambientali