Abc cade nel finale contro Siena, al PalaBetti passa la Virtus

Due quarti in pieno controllo. Poi la stanchezza, i problemi di falli, le rotazioni ridotte e, ovviamente, una Virtus Siena che alza il ritmo e piazza il break che gira completamente la sfida. L’Abc Solettificio Manetti fa paura alla nuova capolista che, grazie alla sconfitta di Cecina ad Arezzo, si prende la vetta in solitaria. 76-93 il finale al PalaBetti su cui cala il sipario di questo 2023 tutto in salita. Poco da recriminare, alla fine dei giochi, all’Abc di coach Walter Angiolini che, priva anche di Andrea Scali, domina letteralmente le prime due frazioni, salvo poi abbassare l’intensità nella ripresa, quando la stanchezza e i problemi di falli nel reparto lunghi concorrono a ribaltare l’inerzia, frutto anche di una Virtus che cambia marcia per mettere le mani sul match nella frazione finale.

Adesso sosta natalizia, per poi tornare in campo domenica 7 gennaio, alle 18, al PalaSprint dello Spezia Basket Club.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Nepi, Lazzeri, Pucci, Cantini

Virtus: Laffitte, Calvellini, Lombardo, Dal Maso, Diminic

Approccio da manuale quello dell’Abc che nella prima frazione spinge subito sull’acceleratore viaggiando su ottime percentuali e tenendo altissima l’intensità difensiva. Quattro punti dell’ex Nepi scrivono 8-4, che diventa 10-4 grazie alla penetrazione di Belli. Pucci dall’arco infila la doppia cifra di vantaggio che sul 16-6 costringe Lasi al time out a metà frazione. Diminic rompe gli indugi senesi facendo pesare la fisicità nel pitturato, ma un’azione da tre punti di Lazzeri permette all’Abc di restare in controllo. Intanto capitan Belli, lasciato solo sull’arco, non fa complimenti e trova la tripla del 24-10 al 7′. Mentre la difesa castellana blinda l’area, l’arresto e tiro di Nannipieri vale il 28-12, preludio al marchio di fabbrica di Nepi che mette la firma sul 33-14 al primo riposo.

Mentre coach Angiolini manda in campo Corbinelli, al rientro dopo lo stop, Bartoletti e Calvellini inaugurano la seconda frazione piazzando un break di 0-7 che vale il 33-21. Dopo oltre tre minuti in cui l’Abc litiga con il ferro, Belli dalla lunga distanza spezza il digiuno, ma Siena risponde puntuale con Costantini per il -10 (36-26). Mentre Cantini lascia il campo per il terzo fallo personale, un ottimo recupero di Nannipieri innesca il contropiede chiuso da Pucci (40-28), ma Laffitte fa malissimo da tre punti e Dal Maso tiene i suoi in scia: 42-33 al 19′. Il terzo fallo personale di Pucci lascia spazio al classe 2006 Rosi, mentre il solito Laffitte dalla lunetta scrive 44-37. Ci pensa Nepi, nell’ultimo attacco, a ristabilire il 48-37 su cui si va al riposo lungo.

Si riparte con il viaggio in lunetta di Diminic che fa 2/2, cui risponde immediato Nannipieri da sotto canestro. Il botta e risposta dall’arco tra Olleia e Belli lascia invariato il divario, seguito da Lazzeri che ristabilisce il +13 (55-42). Cinque punti di Calvellini riportano Siena a contatto (55-47), mentre sponda Abc si complica la situazione falli con il quarto personale di Cantini e Nannipieri. Virtus ne approfitta e gira l’inerzia, con il mini break a firma Olleia e Calvellini che riapre completamente i giochi: 58-54 al 27′ e coach Angiolini costretto a rifugiarsi nel minuto di sospensione. Al rientro Dal Maso punisce ancora e a questo punto è una magia di Nepi che permette all’Abc di restare con la testa avanti (61-56). Il doppio giro di walzer dall’arco di Lombardo e Costantini, però, arrivano come una sentenza a scrivere 63-62, preludio al sorpasso a firma Bartoletti alla terza sirena: 63-65.

Lombardo e Bartoletti all’inizio della quarta frazione spingono l’allungo senese (63-70) ma l’Abc resta incollata con Pucci e Nepi (68-70). In un amen Costantini e Calvellini rispediscono i gialloblu a -8 grazie a due triple a distanza ravvicinata che valgono il 68-76, che diventa 70-81 al 36′ con Diminic. L’Abc tenta gli ultimi assalti spinta dal solito Nepi, ma Siena ha ormai saldo il controllo e Costantini, letale dall’arco, indirizza definitivamente la sfida.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – VIRTUS SIENA 76-93

Abc Solettificio Manetti: Rosi (0/0, 0/0), Lazzeri 8 (2/2, 1/2), Lilli ne, Corbinelli 6 (2/4, 0/4), Pucci 19 (4/13, 2/2), Viviani ne, Nepi 21 (7/13, 2/6), Cantini (0/2, 0/0), Nannipieri 5 (2/4, 0/0), Belli 17 (4/8, 3/13). All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Totali: 21/46 (46%) da due, 8/27 (30%) da tre, 10/15 (67%) ai liberi.

Virtus Siena: Berardi ne, Bolis (0/0, 0/2), Bartoletti 20 (4/6, 3/6), Dal Maso 6 (3/7, 0/0), Bruttini ne, Laffitte 9 (2/5, 1/2), Olleia 5 (1/3, 1/1), Costantini 15 (0/0, 5/7), Calvellini 19 (3/4, 3/5), Chierchini ne, Diminic 14 (6/13, 0/0), Lombardo 5 (1/2, 1/4). All. Lasi. Ass. Braccagni, Ceccarelli.

Totali: 20/40 (50%) da due, 14/27 (52%) da tre, 11/17 (65%) ai liberi.

Parziali: 33-14, 48-37 (15-23), 63-65 (15-28), 76-93 (13-28)

Arbitri: Corso di Pisa, Nocchi di Vicopisano.

Fonte: Abc Castelfiorentino