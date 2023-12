Aumento Irpef, iniziative Cisl a Firenze e Massa. Poi una manifestazione

“La Regione, sorda a ogni richiamo, ha scelto di aumentare le tasse ai toscani. E’ un grave errore, di cui Giani e la sua giunta dovranno assumersi la responsabilità. Da oggi la Cisl metterà in campo una mobilitazione su tutti i territori, fino ad una manifestazione regionale nelle prossime settimane; perché tutti i toscani sappiano quanto è ingiusta questa scelta e possano dimostrare la loro contrarietà.”

A dirlo è il segretario generale della Cisl Toscana, Ciro Recce, dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Toscana dell’incremento dell’addizionale Irpef.

“Un errore nella sostanza e nella forma” dice Recce. “Che c’erano problemi di bilancio non lo ha scoperto ieri e dunque il presidente avrebbe dovuto affrontarli per tempo, trovando le risorse nelle pieghe di bilancio piuttosto che mettere le mani in tasca ai soliti noti, lavoratori dipendenti e pensionati che le tasse le pagano fino all’ultimo centesimo. Ed avrebbe dovuto coinvolgere le forze sociali ed economiche per studiare assieme come affrontare le difficoltà. Invece ha scelto di forzare, andando avanti da solo e spaccando quella coesione sociale che è sempre stata, invece, punto di forza della società toscana. E’ un errore molto grave.”

Da domani prenderanno il via le iniziative e i volantinaggi sui territori. Primi appuntamenti domani mattina a Massa, dalle ore 10, davanti al teatro Guglielmi e a Firenze, dalle 10 alle 11,30, davanti al NIC di Careggi. Altre iniziative saranno attivate nei giorni successivi, mentre la Cisl Toscana chiederà di incontrare le forze politiche e i Gruppi consiliari, per spiegare la propria contrarietà all’aumento delle tasse. E sta già lavorando all’organizzazione di una manifestazione regionale a Gennaio.