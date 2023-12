Deve pagare 6.373 euro per fatture ma gli importi sono prescritti, accolto il reclamo

Si è concluso a favore dell'utente il caso di un cittadino di Altopascio che si è rivolto a Federconsumatori per una pretesa di pagamento di 6.373 euro inviata dalla società di recupero crediti per conto di un gestore del gas. Dopo aver ricevuto l'incarico - dichiara Fabio Coppolella, Presidente di Federconsumatori Lucca - è stato chiesto l’invio in copia delle fatture per verificare la legittimità o meno della richiesta di pagamento.

A seguito del reclamo è emerso che il gestore aveva ceduto il credito ad una società terza che, a sua volta, ne chiedeva soddisfazione all'utente inviando le richieste di pagamento. Dall'esame dei documenti ricevuti è risultato che le fatture erano state emesse nel periodo da maggio 2014 a dicembre 2015 e che, fino ad oggi, l'utente non aveva ricevuto raccomandate di interruzione dei termini di prescrizione.

Pertanto – prosegue Coppolella - abbiamo inviato un ulteriore reclamo per eccepire formalmente il decorso dei termini di prescrizione. Dopo quest’ultimo reclamo la società controparte ha accolto le nostre richieste, disponendo l'archiviazione della pratica e rinunciando alla infondata pretesa creditoria di 6.373 euro.

Fonte: Ufficio Stampa