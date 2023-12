Elezioni Gambassi, 90 firmatari lanciano un comitato per una lista civica

Si è formato a Gambassi Terme un Comitato promotore per una Lista Civica, in vista delle elezioni amministrative dell’anno prossimo. Decine di cittadini e cittadine si sono riuniti in

questi giorni per valutare la necessità di dare vita ad una lista di candidati e candidate che abbiano in primo luogo tre obiettivi:

1. ripensare servizi, tutele, vivibilità a Gambassi Terme. Al di là delle difficoltà oggettive che tutti i Comuni hanno avuto in questi anni, siamo convinti che a Gambassi sia mancata una visione complessiva dei problemi, un disegno politico unitario che inquadrasse le scelte in un progetto di comunità e che individuasse le priorità;

2. riattivare in modo civile la partecipazione democratica dei cittadini alle scelte determinanti dell’ente locale. In questi anni troppo spesso l’azione amministrativa è stata condotta senza un reale confronto pubblico su decisioni che hanno riguardato aspetti importanti della nostra comunità e che avrebbero dovuto essere trattati con maggiore cura;

3. rigenerare un sentimento di appartenenza alla comunità e al territorio che coinvolga tutti gli abitanti, del capoluogo e delle frazioni. Riscontriamo un reale bisogno di considerare in modo unitario tutte le problematiche della cittadinanza, a prescindere da dove si abita;

A Gambassi ci sono state esperienze in cui erano gli stessi partiti a promuovere una partecipazione più ampia, plurale, capace di raccogliere le energie migliori, proiettarle in ambito amministrativo e farne un volano per il buon governo. Adesso non è più così e l’unica candidatura presentata per le prossime elezioni comunali ne è testimonianza lampante. Sarebbe servita riflessione, dibattito, confronto e, aggiungiamo noi, discontinuità totale rispetto ai protagonisti dell’amministrazione uscente. Così non è stato.

Noi non crediamo che destra e sinistra siano categorie superate, ma a nostro avviso oggi a Gambassi Terme c’è un forte bisogno di una Lista Civica che riempia il vuoto di proposta politica locale e che sia luogo di impegno autentico per la comunità; che restituisca valore, ruolo e funzione alle pratiche d’ascolto, di partecipazione e di coinvolgimento.

Raccogliere e organizzare la spinta dal basso, la disponibilità all’impegno in favore della comunità e l’aspirazione a mettersi al servizio del bene comune è una scelta politicamente alta, segno di maturità democratica. Per il comitato promotore della Lista Civica questo significa fin da adesso allargare il campo a quanti vorranno dare un contributo concreto alla formulazione del programma elettorale e alla scelta dei candidati.

La Lista Civica nascerà quindi come luogo di partecipazione democratica, di condivisione di idee e progetti da realizzarsi nella comunità locale, proponendosi elettoralmente fuori dalle

appartenenze ai partiti e ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione che da sempre animano la nostra Comunità: il lavoro come fondamento della società, la solidarietà e l’inclusione, la difesa della nostra scuola, la crescita culturale, l’attenzione verso l’associazionismo finalizzato al bene comune.

Nelle prossime settimane, quindi, incontreremo associazioni, cittadine e cittadini per raccogliere idee e confrontarci sui problemi. Da questo percorso nasceranno il programma

elettorale e le candidature, ricercando e valorizzando le competenze presenti nel nostro Comune che si riconosceranno nel programma, promuovendo una squadra di governo che possa amministrare al meglio Gambassi negli anni futuri.

