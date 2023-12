Gran Premio Città di Firenze, la Boccia Paralimpica protagonista nella palestra dell'Istituto Verdi

E’ stato un mercoledì dedicato alla Boccia Paralimpica quello che si è svolto il 20 dicembre presso la palestra dell’I.C. Verdi di Firenze. La Boccia Paralimpica è la specialità delle bocce rivolta alle persone con disabilità fisica grave e gravissima, inserita nel programma dei Giochi Paralimpici. La giornata organizzata da FIB Toscana con il contributo del Comune di Firenze si è svolta a cavallo tra didattica, promozione e agonismo.

Al mattino infatti le alunne e gli alunni dell’istituto hanno potuto osservare da vicino i giocatori, grazie all’Istruttore Tecnico di 1° Livello Claudio Costagli e alla Prof.ssa Enza Lombardi, che li hanno accompagnati alla scoperta di questa specialità così particolare e affascinante per far loro apprendere i fondamenti. La Boccia ha suscitato un grande interesse e coinvolgimento, con i giovanissimi che hanno applaudito le giocate, appassionati e stupefatti.

Successivamente ha preso il via la manifestazione sportiva “Gran Premio Città di Firenze” a cui hanno preso parte giocatori delle società PoHaFi Firenze, Bocciofila Scandiccese, UILDM Pisa Sporting Bowls, Happy Wheels Livorno, oltre a nuovi atleti della UILDM Montecatini che da poco si sono avvicinati alla Boccia. Suddivisi in categorie a seconda delle funzionalità, i 12 giocatori presenti si sono sfidati all’ultima boccia, per aggiudicarsi il Gran Premio.

Continua dunque il percorso della Boccia Paralimpica a Firenze e in Toscana dove le realtà che si sono affrontate, affacciandosi così sul panorama sportivo nazionale, dimostrano crescita sia organizzativa che tecnica. I giocatori sono stati premiati del Presidente Federbocce Toscana Giancarlo Gosti, e dal coordinatore attività paralimpica FIB Toscana Armando Martini.

A far visita è stato Giacomo Forti, Dirigente Scolastico dell’IC Verdi che ha ospitato l’iniziativa: “Ospitare questa giornata di Boccia Paralimpica e sottoporla ai nostri studenti è stata una grande opportunità per la nostra scuola. Ringrazio pertanto FIB Toscana, contando di poter proseguire la collaborazione”.

Fonte: Ufficio Stampa