Tragedia a Lajatico, 41enne muore in un incidente. Ci sono feriti gravi

La strada statale 439 “Sarzanese Valdera” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Lajatico (km 83,800) in provincia di Pisa, a causa di un incidente. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente. Nel sinistro un 41enne è deceduto e tre sono rimaste ferite. Sul posto giunto anche l'elisoccorso Pegaso.

I vigili del fuoco di Pisa hanno estratto dalle lamiere il suddetto conducente al quale è stato praticato un massaggio cardiaco per circa venti minuti da due sanitari che casualmente si trovavano sul posto. All'arrivo del 118 malgrado l'utilizzo di defibrillatore è stata constatata la morte.

Sull'altra autovettura vi erano due persone anch'esse in gravi condizioni che dopo essere estratte dal personale dei pompieri sono state portare in ospedale dall'elisoccorso.

La viabilità è stata interrotta in entrambi le direzioni di marcia, al momento la strada è stata riaperta. Sul posto altre forze di Polizia per i rilievi del sinistro e accertamento delle cause.