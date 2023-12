Infortunio sul lavoro a Borgo a Mozzano, soccorsi per un 56enne

Infortunio sul lavoro oggi in un'impresa boschiva che lavora e vende legna di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Un uomo di 56 anni, titolare dell'azienda, ha riportato un grave politrauma al braccio sinistro. Rimasto sempre cosciente, il 56enne è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Cisanello.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, ma secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra la motrice e il rimorchio del camion. Oltre all'elisoccorso sul posto, nel pomeriggio, sono intervenuti l'ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Toscana nord ovest.