Lupi Santa Croce, lo scoutman Giacomo Finisini in collegiale con la Nazionale Italiana Sordi

Riparte l’attività della Nazionale Italiana Sordi e riprende parallelamente il percorso di Giacomo Finisini, scoutman “titolare” dei Lupi S. Croce per quanto riguarda le formazioni di serie B e Under 19, e attivo in collaborazione con Matteo Morando relativamente al campionato di serie A2 Credem Banca. Finisini è stato convocato per un raduno ufficiale del team azzurro, nei giorni 22-23-24 dicembre.

Il collegiale si svolgerà a Castelnovo nei Monti, località nel cuore dell’Appennino dove sorge il Centro Federale della Federazione Italiana Sport Sordi (FSSI). Lo scoutman biancorosso ha già collaborato la scorsa estate con la Nazionale, lavorando alla preparazione dei Campionati Europei.

Per i Lupi S. Croce una bella gratificazione, sia da un punto di vista della visibilità che della valorizzazione dei propri collaboratori, quasi tutti nati e cresciuti al Pala Parenti.

Fonte: Ufficio Stampa