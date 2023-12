PD Castelfiorentino, Gabriele Romei nuovo segretario

Il Partito democratico di Castelfiorentino si è riunito martedì sera presso il circolo Puppino.

L’assemblea è stata chiamata a ufficializzare la nomina e votare il nuovo segretario, dopo che Francesca Giannì si era dimessa dalla guida del partito, per candidarsi a sindaca alle amministrative di giugno 2024. Alla guida del partito ci sarà Gabriele Romei, eletto all’unanimità, al quale è stata riconosciuta l’esperienza, maturata anche nel Consiglio Comunale, di cui è presidente, e il lungo percorso nel partito, nonostante la sua giovane età.

«Sono felice e orgoglioso. È un grande onore e una grande responsabilità rappresentare i valori e le idee del mio partito, responsabilità, che intendo svolgere con pieno impegno e passione proprio come i segretari e le segretarie che mi hanno preceduto. Prendere le redini del Partito dopo Francesca sarà un'ulteriore sfida, considerando le sue capacità e i risultati che ha ottenuto durante la sua segreteria. Ringrazio tutti i militanti, gli iscritti e le iscritte che mi hanno dato fiducia per questa sfida. Sarò il segretario di tutti e tutte, ascoltando le esigenze, le proposte e anche le critiche di chi vorrà prendere parte con noi alla costruzione di un modello di società più giusta, solidale e inclusiva. Il Partito che abbiamo in mente ha come primo obiettivo il rafforzamento della rete che tiene uniti istituzioni, associazioni, società civile e mondo produttivo per costruire insieme la Castelfiorentino del futuro. Sarà la forza capace di dare risposte concrete ai problemi e alle sfide che ci attendono, con coraggio, innovazione e trasparenza. Vi invito a partecipare attivamente alla vita del partito, a portare le vostre idee, le vostre competenze, la vostra passione. Insieme possiamo fare la differenza».

La serata si è conclusa con una cena che ha riunito iscritti e molti cittadini per lanciare la campagna elettorale di Francesca Giannì. Più di 200 persone hanno applaudito la candidata che, nel suo primo discorso, ha raccontato la sua scelta di lavorare per Castelfiorentino e come si immagina il paese:

«Per me è un onore iniziare insieme a voi questa campagna, in un luogo molto simbolico per la nostra comunità, il circolo di Puppino dove ci ritroviamo ogni 25 aprile per festeggiare la Liberazione e i valori della Resistenza, gli stessi che hanno guidato i partigiani e le partigiane che hanno fatto grande il nostro paese. Ci dobbiamo chiedere come sarà la Castello del futuro e mettere testa e cuore per darle una dimensione nuova, più coerente con i bisogni di una comunità che è cambiata. Castello si merita di essere un paese sicuro, un posto accogliente, un luogo dove la cultura diventa un motore di attrazione ed identità, dove i servizi rispondono alle nuove esigenze, dove ad essere al centro è il benessere di tutte e tutti. So che non sarò sola in questo cammino, sento il calore ed il vostro affetto, per me fondamentali. Perché questa non è la MIA candidatura ma la NOSTRA. Buon lavoro a noi!».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa