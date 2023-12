Al DOC di San Gimignano le 'Metonimìe fotografiche' di Federico Barnini

Venerdì 22 dicembre dalle ore 18.30 una serata di musica e arte fotografica al DOC di Via Baccanella a San Gimignano.

Si esibiranno dal vivo i The Perched Acoustic - Massimo Scialacqua chitarra e Francesca Belnome voce - un duo ben rodato e noto ai frequentatori dei locali di musica dal vivo della Valdelsa, che porteranno il loro repertorio di grandi classici del rock, pop e blues e non mancherà qualche brano a tema.

Ma la vera sorpresa della serata sarà il debutto della mostra “Metonimìe fotografiche” di Federico Barnini. Fotografie con personaggi o caratteri, figure note o meno note ispirate ai classici della letteratura o del cinema (Il Padrino, lo spaccone di Paul Newman, il vecchio e il mare di Hemyngway etc…) rappresentate fotografando oggetti che evocano l’opera con sottili giochi intellettuali che lo spettatore deve decodificare. “Metonimìe fotografiche” cerca di carpire ed esplicitare alcuni aspetti e di fatto l'aspetto principe del “figurante”. Che non è lì. Che non vediamo ma che dobbiamo necessariamente dedurre emotivamente. Cosa a cui, appunto, la metonimia fa riferimento.

"Barnini, in queste inquadrature, sembra indagare una certa freddezza, glacialità del quotidiano - dice di lui il critico Andrea Rossi - Come se ogni banale oggetto vivesse una sua propria esistenza, distaccato dal suo fungere alla umana vita".

Federico Barnini, certaldese, Regista e animatore di club notturni, barman e gestore di case di charme, artista e di nuovo operatore turistico, è un Instancabile frequentatore dell’umanità cosmopolita che anima le campagne del Chianti come le notti fiorentine, osservatore con sguardo empatico e distaccato al tempo stesso dei nostri tempi, che restituisce in pittura o, come avviene stasera, con queste inedite e sorprendenti fotografici.

Le foto di Barnini resteranno esposte fino al 7 gennaio.