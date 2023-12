Auto va a fuoco, l'incendio si propaga in casa. Salvati donna e i 4 figli

L'incendio di un'auto davanti al portone di ingresso di uno stabile ha causato poi un rogo anche nell'abitazione. Il 20 dicembre scorso, a Casale di Cantagallo, i carabinieri di Vernio sono stati chiamati a intervenire e a domare le fiamme in prima battuta. Purtroppo, alcuni mobili al pian terreno hanno preso fuoco e il fumo si è propagato fino al resto della casa. La famiglia presemte, composta da una donna di 33 anni e dai 4 figli di età tra i 6 anni e un mese di vita, si è rifugiata nell'unica camera da letto del piano superiore. Ma il fumo era troppo denso e diffuso, perciò la donna ha aperto la finestra e ha messo i bambini seduti sul davanzale per farli respirare. Il neonato era tenuto in braccio dalla sorella di 3 anni. I militari hanno tentato di entrare in casa e raggiungere la donna, senza riuscirci. Con l'aiuto di alcuni vicini è stato possibile arrivare alla camera tramite una scala.

I militari, dopo aver imbracato il neonato, che presentava evidenti segni di intossicazione dovuti all’inalazione del fumo ed in stato di semicoscienza, lo hanno posto in uno zaino di fortuna, portandolo a terra dove i sanitari del 118 gli hanno prestato i primi soccorsi. I restanti componenti del nucleo familiare venivano messi in sicurezza e trasferiti a terra dai Carabinieri e dal personale dei Vigili del Fuoco di Prato, che nel frattempo era sopraggiunto.

L’intera famiglia trasportata all’Ospedale di Prato è stata dimessa in serata al termine degli accertamenti clinici. A causa della inagibilità dell’immobile, la donna ed i suoi quattro figli si trovano ospitati presso una struttura ricettiva messa a disposizione dal SEUS di Prato.