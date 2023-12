Non vuole lasciare l'ospedale e tira una sedia alla polizia, denunciato

Nella mattinata di giovedì 21 dicembre i poliziotti di Viareggio hanno denunciato un 33enne palermitano, pregiudicato, per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, dopo essere stato dimesso dall’Ospedale Unico della Versilia, non aveva alcuna intenzione di lasciare la struttura. All’arrivo della volante, ha lanciato una sedia verso gli operatori, danneggiandola. I poliziotti con l’ausilio del collega del Posto Fisso dell’Ospedale sono riusciti ad assicurare il soggetto all’interno della vettura di servizio per poi accompagnarlo presso gli uffici del Commissariato.