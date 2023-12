Sequestrati anche tra Cuoio e Valdera circa 27mila prodotti natalizi

Luci e materiale natalizio, entra in gioco la guardia di finanza di Pisa. Le compagnie di San Miniato, Volterra e Pontedera hanno sequestrato in totale 26.973 articoli non conformialle normative che disciplinano la sicurezza dei prodotti ovvero la corretta marcatura CE sui prodotti elettronici (luci e addobbi natalizi, lampadine, luci led, adattatori e prolunghe). Le attività in materia di sicurezza prodotti hanno interessato i comuni di Pisa, San Miniato, Ponsacco, Santa Croce e Montescudaio.

"Risulta evidente come questi prodotti, destinati anche all’utilizzo da parte di bambini e ragazzi, possano risultare pericolosi per la salute degli utilizzatori, atteso che la mancanza o la non conformità della marcatura “CE” sono indicativi dell’assenza dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa europea" fanno sapere dalla guardia di finanza.

A tutti i titolari degli esercizi commerciali sono state inoltre irrogate sanzioni amministrative per un importo che va da un minimo di 516 euro ad un massimo di 25.823 euro.