Sull'albero di Natale dell'Annunziata i volti dei dipendenti dell'ospedale

Si illumina dei volti dei tanti dipendenti Asl che lavorano presso l’ospedale Santa Maria Annunziata, l’albero di Natale nella hall del Nuovo Ingresso che è stato inaugurato oggi dalla direttrice, Elettra Pellegrino insieme alla Direzione sanitaria di presidio. L’idea di un albero natalizio vivo e vitale per valorizzare il lavoro e la dedizione di chi ogni giorno abita l’ospedale, è stata sostenuta dalla Onlus Santa Maria Annunziata e resa operativa dall’iniziativa di due infermieri del presidio.

Attraverso lo sguardo che parla “di emozioni, fatica, legami, impegno”, come si legge nella nota illustrativa accanto all’albero, l’idea si colloca pienamente nella tradizione dell’Annunziata come ospedale poetico, “dal volto umano che festeggia sempre nel nome della centralità della persona”.

Intorno all’albero si sono raccolti sanitari, amministrativi e i tanti impegnati ogni giorno in ospedale, oggi, in particolare, in occasione di una giornata ricca di eventi: dal convegno aperto al pubblico della mattina con i professionisti, ai due concerti di Natale, il primo la mattina in Oncologia Medica, il secondo nel pomeriggio nella hall d’ingresso a cura della corale Alessandri.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa