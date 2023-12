Arrestato 39enne a Cecina per maltrattamenti alla moglie

I carabinieri del NORM di Cecina hanno arrestato un 39enne di origini campane residente a Cecina indiziato per maltrattamenti in famiglia.

La pattuglia è stata allertata dal 112 NUE a seguito della richiesta di aiuto di una 28enne per una violenta lite col marito nel corso della quale avrebbe subito violenze verbali e fisiche di fronte figli.

Arrivati sul posto i carabinieri hanno riscontrato il forte stato di agitazione dell'uomo. Quest'ultimo è stato condotto in caserma per accertamenti mentre la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dove le sono state refertate lesioni personali, fortunatamente non gravi.

I militari hanno poi verificato che non si trattava del primo episodio, pertanto hanno arrestato il 39enne.

Il giudice del tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con dispositivo di controllo elettronico a distanza.