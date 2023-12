Babbo Natale on The road arriva a Monsummano Terme

Arriva a conclusione il tour Babbo Natale on The road , il progetto ideato da Paolo Sax che ha portato Babbo Natale in giro per le città toscane con un immenso truck. Durante il percorso tanti bambini e bambine hanno salutato Babbo Natale a bordo del suo truck: all'arrivo nelle piazze lo hanno poi accolto con immensa felicità.

Il tour arriverà a conclusione domani nella città dove è nata l’idea, nel 2020, del Babbo Natale on The road: Monsummano Terme.

Il truck, n collaborazione con la Parrocchia di Maria SS della Fonte Nova, arriverà nella piazzetta San Carlo di Monsummano dalle ore 15 alle ore 18 e porterà con se una ventata di magia, con i colori che lo contraddistinguono, le sue canzoni, ma soprattutto per i bambini e bambine la possibilità di fare le ultime richieste a Babbo Natale e con la possibilità di imbucare la letterina dell’ultimo minuto .

Durante la giornata ci saranno anche delle nevicate improvvise che renderanno ancora più indimenticabile la vigilia di Natale. L’ingresso è gratuito.