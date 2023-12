Boom di nascite all'ospedale di Cecina: 18 neonati in 72 ore

È stato un vero boom di nascite quello che ha sorpreso l’ospedale di Cecina: ben 18 nel giro di solo 72 ore. Per molte famiglie sarà un Natale davvero speciale con l’arrivo di un bebè in famiglia. Altrettanto speciale lo sarà per gli operatori dell’ospedale di Cecina che hanno assistito all’arrivo al mondo di 18 neonati in sole 72 ore.

"Sono arrivate a partorire donne che avevano già compiuto le 40 settimane - sottolinea Stefano Masoni, primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cecina - ma anche qualcuna che si è voluta anticipare e che avrà un regalo non preventivato sotto l'albero di Natale. Alcune mamme sono venute a partorire a Cecina anche da fuori delle Valli Etrusche, accordando la loro fiducia al nostro reparto".

Per l’ospedale è il secondo record nel giro di poco più di un mese.

Lo scorso novembre, infatti, erano state registrate 13 nascite in meno di 48 ore.