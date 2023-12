Archiviata anche Bergamo: Savino Del Bene salda al terzo posto

L'ultima sfida del girone d'andata si chiude con un successo per la Savino Del Bene Volley, che nel tredicesimo turno della Serie A1 era chiamata ad affrontare il Volley Bergamo 1991.

Vittoria 3-0 per le ragazze di Barbolini che, dopo aver vinto al tie break nella gara di una settimana fa a Roma, torna al successo pieno da tre punti.

Match sempre controllato dalla Savino Del Bene Volley che, come già fatto più volte in stagione, ha dominato il primo set nettamente, imponendosi per 25-11.

Dopo una prima frazione senza storia, la squadra di coach Barbolini ha iniziato con determinazione anche il secondo set, andando in vantaggio per 11-3. Con un largo vantaggio da amministrare la Savino Del Bene Volley si è concessa un rilassamento che ha messo in discussione il risultato, tanto che Bergamo è arrivata fino al 22-20. Nel finale di set comunque la mano delle ragazze scandiccesi non ha tremato e la Savino Del Bene Volley si è aggiudicata la seconda frazione di gioco per 25-21.

La sfida si è decisa nel terzo set, con la formazione di Barbolini di nuovo abile a scavare un gap incolmabile per le avversarie, costrette ad arrendersi per 25-14.

Francesca Villani, tornata titolare dopo la gara di inizio dicembre giocata contro Pinerolo, è stata la MVP e top scorer della partita, chiudendo con 14 punti realizzati e con un 58% di ricezione positiva.

La Savino Del Bene Volley chiude il suo girone d'andata con l'undicesima vittoria in campionato, la quinta per tre set a zero. Reduce da una striscia di dodici successi consecutivi tra sfide di Serie A1 e CEV Champions League, la squadra di Barbolini termina la prima parte di stagione con 32 punti in classifica ed un terzo posto che vale anche come posizione di accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove la Savino Del Bene Volley sarà chiamata ad affrontare la Wash4green Pinerolo.

La prossima sfida in programma per la formazione scandiccese è però il derby gigliato con Il Bisonte Firenze, primo match del girone di ritorno che andrà in scena il prossimo 26 dicembre.

La cronaca

Coach Barbolini schiera la sua Savino Del Bene Volley con Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposto. Herbots e Villani in banda, con Alberti e Carol da centrali. Beatrice Parrocchiale il libero.

La Volley Bergamo 1991 scende in campo con il il 6+1 composto da Gennari al palleggio, Fitzmorris come opposto, Butigan e Melandri da centrali, con Davyskiba e Rozanski in banda e Cecchetto come libero.

1° Set

Bergamo passa al comando per 0-2 dopo un muro vincente di Butigan, ma la Savino Del Bene Volley pareggia subito con Antropova e Carol (2-2). La squadra di Barbolini prende il comando delle operazioni e con una schiacciata di Antropova raggiunge i tre punti di vantaggio (7-4). Il Volley Bergamo 1991 ricorre al primo time out della gara, ma l'avanzata della Savino Del Bene Volley non si arresta, tanto che Bergamo deve nuovamente fermare la gara dopo un mani out di Herbots (13-7). Il divario tra le due formazioni si amplia e un errore di Butigan in fast porta il risultato sul 20-10. Il set si chiude poco dopo con l'ace del 25-11 messo a referto da Antropova.

2° Set

Savino Del Bene Volley dominante in apertura di seconda frazione e sul 5-1 realizzato a Villani arriva la chiamata di time out per Bergamo. La formazione di Barbolini cerca la fuga e sul 9-3, anche questo a firma Villani, arriva la seconda chiamata di time out per la formazione ospite. Anche al rientro in campo è la schiacciatrice nativa di Prato a segnare, subito seguita da Antropova con un ace (11-3). Bergamo prova a riavvicinarsi e raggiunge il 12-7, ma la formazione di Bigarelli successivamente accorcia ancora e dopo un errore di Antropova si ritrova sul 16-12. Coach Barbolini non gradisce la rimonta avversaria e chiama il suo primo time out della gara, dopo la pausa però Bergamo segna ancora con un ace di Pistolesi e così il ritardo orobico diventa di sole tre lunghezze (16-13). Bergamo rosicchia un altro punto e si porta sul 19-17 con Melandri, così coach Barbolini opta per il cambio di diagonale e inserisce Di Iulio e Diop. La Savino Del Bene Volley reagisce con Villani (20-17) e Alberti (22-17), ma il finale di set rimane comunque combattuto. Con il punteggio sul 22-20 tornano in campo Antropova e Ognjenovic, ma per ritrovare tre punti di vantaggio la Savino Del Bene Volley ha bisogno di un fallo di Bergamo. Villani in pipe firma il 24-20 e regala il set point alle sue compagne di squadra, mentre a porre fine al set è Herbots con un mani out (25-21).

3° Set

La Savino Del Bene Volley piazza una partenza sprint in apertura di terzo set e sul 4-1 Bergamo ricorre subito ad un time out. Il vantaggio della formazione di Barbolini tocca il +4 con il 6-2 realizzato da Carol, mentre il +5 arriva grazie ad un'invasione di Gennari. Bergamo usa il secondo time out dopo l'ace con cui Antropova spinge il punteggio sul 9-3 e la formazione orobica, sfruttando al meglio il “tempo”, reagisce riportandosi sul -3 (10-7). La Savino Del Bene Volley non lascia il controllo del set e allunga nuovamente fino al 14-9 realizzato da Antropova. Bergamo non si arrende e ritrova il -3 con Pistolesi a “scardinare” il muro di Carol e Antropova, la Savino Del Bene Volley comunque non si fa intimorire ed in un attimo si inerpica sul +7 con Alberti (18-12) e Villani (19-12). Il finale di set vede Villani assoluta protagonista, la schiacciatrice di Barbolini infatti segna tre punti consecutivi, di cui uno su ace, e spinge il risultato sul 23-13. La gara si chiude con un errore in attacco da parte di Bergamo che fa scorrere i titoli di coda sull'ultima sfida del girone d'andata (25-14).

Coach Barbolini post partita: “Brave le ragazze, diciamo che nel secondo set siamo un po' calate un attimino e abbiamo commesso 2-3 errori di troppo, un po' come avevano fatto loro nel primo set. Le abbiamo messe un po' in partita, però dobbiamo sempre ricordarci che giochiamo contro squadre di Serie A1 e non si può vincere sempre lasciando le avversarie a 11, 12 o 13 punti. Si arriva punto a punto ed è importante saper gestire queste situazioni. Chiudiamo il girone d'andata con gli stessi punti dello scorso anno, però con una partita in meno persa, quindi un passettino avanti lo abbiamo fatto e nel frattempo siamo anche al primo posto nel nostro girone di Champions. Adesso due giorni e si azzera nuovamente tutto, visto che inizieranno le gare del girone di ritorno.”

Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991: 3-0 (25-11, 25-21, 25-14)

avino Del Bene Scandicci: Alberti 7, Herbots 9, Zhu Ting n.e., Ruddins n.e., Di Iulio, Villani 14, Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor n.e., Washington n.e., Carol 9, Antropova 13, Diop. All.: Barbolini M.

Volley Bergamo 1991: Bovo n.e., Fitzmorris 2, Rozanski 11, Butigan 4, Scialanca (L2) n.e., Cecchetto (L1), Lorrayna n.e., Pasquino, Cicola, Nervini 7, Pistolesi 2, Davyskiba 3, Melandri 7, Gennari 3. All.: Bigarelli A.

Arbitri: Cerra - Clemente

Durata: 1 h 20' (21', 30', 22')

Attacco (Pt%): 45% - 36%

Ricezione Pos% (Prf%): 67% - 50% (37% - 24%)

Muri Vincenti: 6-7

Ace: 6-1

MVP: Villani

Spettatori: 1306

Photo Credit: Maurizio Anatrini

Fonte: Savino Del Bene Volley