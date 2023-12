Bartalucci (I'Giglio) da Castelfiorentino alla Nazionale di tiro alla fune

La Polisportiva I’Giglio annuncia con entusiasmo la convocazione di Gabriele Bartalucci, suo allievo, nella nazionale italiana di Tiro alla Fune indoor che si cimenterà nelle prossime gare internazionali! Tutta l’associazione sportiva castellana si dice fiera e onorata di avere al suo interno un atleta di tale livello.

Gabriele ha iniziato a seguire questa disciplina a soli 13 anni: dapprima andando a vedere le gare di campionato in giro per l’Italia, poi iniziando ad allenarsi con la squadra castellana. Si è sempre allenato con costanza e passione, nonostante le difficoltà affrontate dalla squadra stessa e relative, in particolare, alla carenza di atleti. È capitato che si ritrovassero per fare pratica anche solamente in 2 o 3 persone, ma Gabriele non ha mai mollato ed è cresciuto sempre di più raggiungendo un livello eccezionale.

Il Presidente della Polisportiva I’Giglio Silvano Comanducci e la Vicepresidente Irene Agnorelli commentano la notizia: “Siamo veramente orgogliosi di questo risultato. Per uno sport poco conosciuto come la fune è un onore ancora maggiore. Abbiamo creduto nella potenza e determinazione dei ragazzi del tiro alla fune e dato loro completa fiducia, grazie anche a Claudio e Mirela (responsabili di settore), e siamo davvero soddisfatti di averlo fatto.

Gabriele è un ottimo e stupendo atleta che fin da subito ha dimostrato la sua forza, ma anche le sue ottime qualità umane. Nonostante sia stato ricercato da altre squadre importanti, lui ha deciso di restare con noi e questo ci ha riempito il cuore di gioia. Facciamo i nostri complimenti a Gabriele e rinnoviamo i ringraziamenti a Claudio e Mirela, anch’essi stupende persone che hanno arricchito qualitativamente la nostra associazione. Siamo davvero entusiasti: avanti così!

Fonte: Polisportiva I'Giglio