Calci rimette a posto le panchine

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Calci ha portato a termine l’intervento di manutenzione delle panchine del territorio, importante luogo d’incontro e socialità per cittadini e cittadine. Le manutenzioni hanno riguardato, in pratica, tutte le zone del territorio, avendo messo mano alle panchine di piazza Coppi e Bartali, del parco Pertini, di piazza Garibaldi e della Cagnola per quel che riguarda il centro del paese, così come a quelle nelle aree pubbliche di Montemagno, Castelmaggiore e La Gabella. Insomma, tutte le panchine in legno che avevano bisogno di cura sono state tirate a nuovo.

Gli interventi, programmati a seguito delle segnalazioni ricevute e dei sopralluoghi effettuati dagli uffici tecnici, sono stati eseguiti in una sola volta, per economicità, con grande attenzione e compatibilmente alla risorse disponibili, oltre che, da ultimo, all'andamento climatico.

Parallelamente, durante questa operazione, alcune delle panchine sono state dipinte con i colori simbolo per la sensibilizzazione su alcuni temi importanti come le malattie rare, i disturbi alimentari, il tumore al seno. Prossimamente saranno inaugurate e, insieme alle numerose iniziative che l'amministrazione svolge, serviranno a richiamare l'attenzione e la solidarietà di tutti su temi sensibili del sociale e della salute.

"Il nostro territorio - commenta a nome della giunta il sindaco, Massimiliano Ghimenti -, sembra piccolo, ma, in realtà, per fortuna ha tanti luoghi di incontro e socializzazione. Ieri abbiamo presentato i nuovi giochi che arricchiscono le aree gioco del paese con una particolare attenzione alla inclusività, oggi questi interventi che migliorano il decoro e la fruibilità di questi spazi a beneficio anche dei meno giovani. Manutenere e implementare puntualmente i parchi ed i punti di ritrovo non è facile, ma ascoltando i cittadini e programmando con attenzione la spesa, siano contenti di consegnare a grandi e piccini aree più belle e valorizzate".

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa