Camucia, furto in un supermercato: portati via 2.500 euro

Furto in un supermercato di Camucia (Cortona) nella notte di Natale. I ladri hanno piazzato bancali all'ingresso per impedire l'entrata delle forze dell'ordine e proteggersi la fuga, poi hanno preso casse contenenti 2.500 euro e sono scappati.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri e dei vigilantes arrivati per primi sul posto, così come evidenziato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza dalla porta della zona ortofrutta, i malviventi sono entrati usando un'utensile per fare leva e aprire la porta senza lasciare segni.

Una volta dentro avrebbero portato via alcune casse e, dopo aver terminato, avrebbero richiuso la porta dileguandosi. Sono in corso indagini attraverso l'esame delle telecamere per risalire agli autori del furto.