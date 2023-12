Il Natale dei Rotary Club, a Montespertoli la messa celebrata dal cardinale Simoni

Il 23 dicembre il Rotary Club Bisenzio Le Signe ha organizzato una messa di Natale presso il Convento della Madonna della Pace in Montespertoli insieme ai Rotary Club di Empoli, Scandicci, Fucecchio Santa Croce, Castelfranco di Sotto, Firenze Sud, Firenze Est, Firenze Lorenzo il Magnifico. Erano presenti tutti i Presidenti con numerosi soci e ospiti. A celebrare la messa il Cardinale Ernest Simoni.

Il Cardinale Simoni ha trascorso trent'anni nelle carceri albanesi del regime comunista di Enver Hoxha, dopo essere stato arrestato, alla vigilia di Natale di 60 anni fa, solo per il suo essere un coraggioso prete della Chiesa cattolica, e in particolare per aver "osato" officiare una Messa in suffragio del Presidente Kennedy, assassinato a Dallas poco più di un mese prima. Lo stesso Cardinale non ha mai rinnegato la sua fede anche nei momenti più terribili della prigionia e della tortura. Dopo la fine della dittatura comunista nel 1991 Papa Francesco, dopo una visita pastorale in Albania, nominò Simoni Cardinale Emerito nel 2016. La Presidente del Rc Bisenzio Le Signe ha sottolineato che: "Il Rotary è a servizio di chi ha bisogno e in questo momento, vista la situazione attuale a livello internazionale, il messaggio è quello di diffondere e creare speranza nel mondo".

La Presidente del Club Rotary Bisenzio Le Signe a nome di tutti i soci dei Rotary Club sopra menzionati ha ringraziato sentitamente Sua Eminenza Il Cardinale Ernest Simoni e il suo Segretario personale per aver reso possibile questo evento.

Fonte: Ufficio stampa