Boxing Day amaro per Santa Croce, Siena a punteggio pieno

La Kemas Lamipel interrompe la striscia di quattro successi consecutivi cadendo a Siena nel derby del “boxing day”. Si chiude così, nel peggiore dei modi, una settimana difficile per la squadra biancorossa, funestata da indisposizioni e allenamenti a ranghi ridotti. Emma Villas ha meritato ampiamente il 3-0 giocando a gas aperto tutta la gara, ma è innegabile che gli ospiti abbiano palesato una condizione sicuramente inferiore a quella mostrata negli ultimi match. Nonostante questo, sia nel secondo che nel terzo set i ragazzi di Bulleri hanno provato ad “aprire” la gara e ci sono andati vicino: sono stati prima gli interminabili vantaggi, chiusi da Emma Villas grazie ad un raro errore di Allik in attacco, poi la gran rimonta di Siena nell’ultimo parziale (da 8-16 a 22-20) a impedire ai Lupi di prendere fiducia e allungare il match. Un vero peccato, anche per lo straordinario seguito di tifosi giunti da S. Croce, colorati e rumorosi fino al fischio finale. Una prova d’affetto che avrebbe meritato un risultato diverso, ma il campionato è lungo e sicuramente il grande pubblico biancorosso troverà altre occasioni per gioire ed esultare. Intanto complimenti a Siena: la squadra di coach Graziosi ha messo pressione agli ospiti fin dai primi punti, mostrando di aver preparato bene la gara sia dal punto di vista tattico che mentale.

La cronaca:

Il match valido per la 13^ giornata del campionato di A2 Credem Banca inizia con la conferma dei previsti “starting six” per entrambe le formazioni. Kemas Lamipel con Coscione e Lawrence sulla diagonale principale, Allik e Colli in banda, Cargioli e Mati centrali, Loreti libero. Emma Villas risponde con Nevot e Krauchuk in diagonale, Trillini e Copelli centrali, Tallone e Pierotti in posto 4, Bonami libero.

1 set. La partenza è di marca Emma Villas. Trillini ferma Allik per il 5-1 e coach Bulleri opta per il time-out. Siena mantiene un buon vantaggio, al netto di un paio di azioni contestate che scatenano nervosismo e proteste in casa biancorossa. Lawrence con due attacchi consecutivi guida la rimonta, 10-7. Una gran “pipe” di Tallone riporta i padroni di casa a + 5. I biancorossi non riescono a ricucire ma tengono botta in sideout, fino al punto in cui un attacco di Colli fuori misura lancia Emma Villas sul 18-12 e la panchina biancorossa chiama la seconda sospensione tecnica. Al rientro va a segno Lawrence con un bel diagonale ma Siena continua a viaggiare a buon ritmo: Krauchuk scoppia la parallela per il 22-15. Graziosi inserisce Milan al servizio, per Copelli. Sul turno di servizio dell’attaccante di casa Emma Villas guadagna il primo di una lunga serie di set-point. Kemas Lamipel annulla il primo: entrano Giannini e Brucini in doppio cambio. Trillini ben servito da Nevot chiude la pratica. Biancorossi al 33% in attacco.

2 set. Seconda frazione con “starting six” identici. Siena parte meglio anche in questa frazione, 6-3 su ace di Pierotti. Lawrence prova a trascinare i compagni, 7-5. Coscione di prima intenzione porta i Lupi a -1, 8-7. Sul turno di servizio di Allik arriva l’aggancio, 9-9. Il vantaggio arriva con un gran diagonale di Colli, dopo difesa del libero Loreti; segue un ace di Allik e coach Graziosi, sul 9-11, chiama il suo primo time-out. La partita adesso è spettacolare. Siena si riparte in vantaggio con Krauchuk, 13-12. Allik ricezione e “pipe” per il 14-14. L’equilibrio non si rompe: Lawrence insacca il 18-18, poi concretizza per il 18-19. Emma Villas sfrutta l’errore al servizio di Allik e impatta, ma Tallone lo imita: 19-20. Dentro Brucini in servizio per Mati. Sul 21-21 Graziosi lancia Milan in prima linea al posto di Pierotti. Colli tira alto sulle mani e ottiene il nuovo vantaggio, 21-22. Torna in campo Pierotti, che mette subito palla a terra: 22-22. Tallone riesce a murare Lawrence, 23-22, e Bulleri decide di fermare il gioco. Colli pareggia in pipe. Dentro Giannini al servizio e Russo, ma il set-point lo guadagna Emma Villas. Allik annulla capitalizzando una gran palla di Coscione. Tallone porta ancora avanti i padroni di casa, 25-24. Il sideout questa volta lo realizza Mati; coach Graziosi, prima del servizio di Allik, decide di parlarci sopra. Emma Villas ancora avanti, 26-25, entra Gonzi in battuta per Tallone. Ricezione perfetta di Colli, Mati spacca a terra il primo tempo. Risponde ancora Krauchuk, che spennella le mani del muro biancorosso. Cargioli manda al servizio Lawrence, ma Nevot serve Trillini che ovalizza il pallone. E’ una lotta apparentemente infinita. Krauchuk manda in rete il servizio. 28-28. Pierotti tiene Siena a +1 e va in battuta, ma tira in rete. Ennesimo set-point locale, guadagnato da Tallone. Questa volta Allik manda fuori l’attacco, vince Siena un set a dir poco epico 31-29.

3 set. Questa volta parte a razzo la Kemas Lamipel, grazie a Mati, implacabile a muro. Graziosi corre subito ai ripari e chiama time-out. I biancorossi salgono sull’1-5. Siena accorcia con un turno di servizio di Krauchuk ma Colli e Lawrence tengono i Lupi avanti, 4-8. Ace di Lawrence per il 4-9. Sul 4-10 Graziosi avvicenda Tallone con Milan. Il turno di servizio dell’opposto cubano spacca il set: 4-11 con muro di Cargioli, la panchina di Siena va al secondo time-out. Allik entra nel muro locale, 7-14. Mati ferma Pierotti, 8-16. Torna dentro Tallone e un turno al servizio di Copelli riporta Emma Villas sotto, 12-16 con Lawrence fermato a muro. Coach Bulleri spende un time-out. Colli rimette momentaneamente le cose a posto, ma Emma Villas è in fase positiva: Krauchuk spinge al servizio, Nevot e Trillini prendono Colli a muro e sulla palla successiva il capitano commette errore, 15-17. Krauchuk chiude da seconda linea e costringe Bulleri alla seconda sospensione tecnica. I Lupi hanno ancora benzina e resistono, 16-19, poi Pierotti chiude la parallela a Lawrence e Siena torna a -2. Cargioli in “7” porta gli ospiti a quota 20, ma un errore al servizio e uno in attacco lanciano gli avversari a -1. La Kemas Lamipel combatte in difesa e contrattacco ma subisce prima il pareggio, poi il 20-21. Parodi rileva un esausto capitan Colli. Tallone gioca sulle mani di Coscione, 22-20. Cargioli accorcia. Dentro Giannini e Brucini, ma sul servizio del palleggiatore Nevot gioca con Copelli: 23-21. Nevot mette in difficoltà la ricezione biancorossa, primo set-point Emma Villas, annullato da un fallo a rete dello stesso Copelli. Lawrence tiene a galla i suoi, ma è Tallone a chiudere il set, concretizzando la grande rimonta dei padroni di casa: 25-23.

A tabellino, i 16 punti di Lawrence con il 58% in attacco, e 5 muri punto di Mati. Pochi giorni per ricaricare le pile, e sabato 30 sarà subito battaglia con la trasferta di Pineto, primo impegno di un girone di ritorno dove i biancorossi dovranno confermare quanto di buono mostrato nell’ultimo mese, derby a parte.

Emma Villas Siena-Kemas Lamipel Santa Croce 3-0

Parziali: 25-16, 31-29, 25-23

Emma Villas Siena: Copelli 7, Trillini 8, Nevot 3, Bonami (L), Tallone 13, Coser (L), Krauchuk 13, Milan 1, Gonzi, Acuti, Pierotti 14, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 1, Allik 7, Mati 10, Lawrence 16, Colli 10, Cargioli 6, Gabbriellini (L), Parodi, Brucini, Giannini, Loreti (L), Matteini, Petratti, Gatto. All. Bulleri.

Arbitri: Papadopol, Merli

Fonte: Lupi Santa Croce