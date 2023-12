Torna dopo 3 anni il Capodanno in piazza a San Miniato: Andrea Agresti showman

Dopo tre lunghi anni, torna il grande spettacolo dell’ultimo dell’anno in Piazza del Popolo. Ad organizzarlo sono il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione e grazie al prezioso contributo della Fondazione CRSM, Icos Srl, Tecneco, Bottai Group, Leather Kem, Concerie Nuti Ivo Group, Calzaturificio Dover srl e Calzaturificio Il Quadrifoglio srl. Protagonista della serata l'autore, conduttore e musicista Andrea Agresti. A presentare il programma della serata sono il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l'assessore alla cultura Loredano Arzilli e Giovanni Rastrelli referente di zona dell’agenzia Vegastar di Pistoia.

Tanta l'emozione per il ritorno a festeggiare l'arrivo del nuovo anno in Piazza del Popolo, tutti insieme e lontani da restrizioni. “Dopo tre anni, abbiamo voluto recuperare la lunga e consolidata tradizione del capodanno in piazza, un appuntamento che, in questi anni, è mancato molto alla Città, e lo abbiamo voluto riportare nella centralissima Piazza del Popolo, per sfruttare al massimo il cuore pulsante di San Miniato – spiegano il sindaco Giglioli e l'assessore Arzilli -. Faremo questa grande festa insieme ad Andrea Agresti, volto noto della tv, oggi nel cast delle Iene, che ha tanti ruoli come l'inviato per “Striscia la notizia”, la conduzione della trasmissione “Giro festival” e la partecipazione al Maurizio Costanzo show, che siamo onorati di avere come ospite. Vi aspettiamo tutti in piazza per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno, mi auguro che in tanti verranno a fare festa insieme a noi, sperando davvero che il 2024 sia ricco di buone opportunità e porti con sé tanta serenità”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa