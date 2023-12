Concorso di scultura "Maria Grazia Vaccari", a Signa aperte le iscrizioni ai giovani artisti

Un concorso per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio nazionale dal punto di vista artistico. Un concorso che è arrivato alla sua nona edizione e che vuole ricordare una figura importante per il nostro Comune. La Pro Loco di Signa, infatti, organizza anche quest’anno il concorso di scultura in ceramica-terracotta "Maria Grazia Vaccari 2024" rivolto a giovani artisti dai 18 ai 35 anni d’età.

"Il concorso – spiegano gli organizzatori – prende il nome da una nostra concittadina, studiosa di scultura a livello internazionale, per molti anni funzionaria dell’Opificio delle Pietre Dure, poi vicedirettrice del Museo Nazionale del Bargello e infine direttrice del Museo di Palazzo Davanzati di Firenze. Il Concorso è realizzato con il patrocinio del Comune di Signa e della Fondazione Alimondo Ciampi, nata senza scopo di lucro, ma con l’obiettivo di aiutare i giovani artisti particolarmente vocati nelle arti figurative. Non dimentichiamo la figura di Alimondo Ciampi, illustre scultore che nasce a Signa nel 1876 e muore a Firenze a soli 63 anni. Suo figlio primogenito, una volta scomparso il padre, ha voluto onorare e ricordare la sua memoria tramite la promozione artistica attuata dalla Fondazione: "un mezzo che potesse aiutare tutti i giovani artisti, come lo era Alimondo".

La finalità principale del concorso non è solo quella di far emergere giovani artisti, con doti particolarmente spiccate nella scultura, ma anche quella di rivitalizzare l’arte della terracotta e della ceramica, per la quale Signa era famosa, grazie alle opere della Manifattura di Signa, storico laboratorio di ceramica e di terrecotte, creato nel 1895 per volontà di Camillo Bondi. Non a caso, nel Parco dei Renai sono esposte le opere degli artisti vincitori delle passate edizioni, visitabili nei mesi di apertura dell’area verde. "Il vincitore, oltre a ricevere un premio in denaro (3.500 euro), – spiega la presidente della Pro Loco signese, Letizia Pancani – vede così posizionata la sua opera in uno dei luoghi più suggestivi di Signa, ampliandone la bellezza e rendendo ancor più stimolante la visita di coloro che passeggiano immersi nella natura. Il Parco diventa così una sorta di museo a cielo aperto alle porte di Firenze".

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2024, mentre la cerimonia di premiazione avverrà nel periodo 2- 9 settembre 2024 (durante l’Antica Fiera di Signa) presso il Nuovo Museo della Paglia. I giovani artisti dovranno realizzare un bozzetto in ceramica, a tema libero, che verrà successivamente esaminato da un’apposita giuria composta da membri nominati dalla Pro Loco e costituita da personalità con specifiche competenze artistiche e culturali. Una volta designato il vincitore, questo avrà tempo fino a giugno 2025 per realizzare la sua opera in scala maggiore, così da poterla posizionare definitivamente all’interno del parco.

"Questo concorso – conclude – rappresenta sicuramente un valido strumento di crescita personale ed artistica per un giovane scultore e la possibilità di vedere esposta la sua opera in uno dei parchi più conosciuti della Piana Fiorentina, valorizzando la storia e la cultura di Signa". Qui info bando e scheda di adesione.

Fonte: Ufficio stampa