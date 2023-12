La municipale dell'Empolese Valdelsa sale a 96 agenti nel 2024

Il corpo della polizia municipale dell'Unione Empolese Valdelsa arriverà a 96 agenti, dall'attuale numero di 78. L'obiettivo è da raggiungere nel corso del 2024, a conclusione di un percorso che nel 2023 ha portato al concorso autonomo per l'assunzione di agenti. Lo ha commentato il comandante Massimo Luschi, spiegando quali saranno le prossime tappe.

"Il concorso ha visto partecipare 150 persone da tutta Italia, in fondo alle prove scritta, pratica e orale sono arrivati in 34. Lo stop ai concorsi dopo l'alluvione in Emilia Romagna ha stoppato per l'estate l'iter ma ora siamo arrivati a chiusura. Per noi sarà una bella boccata d'ossigeno. Soprattutto abbiamo fatto un bando nostro, alcuni anni fa ci eravamo aggregati a un bando del Comune i Santa Croce. A giorni sarà pubblicata la graduatoria finale".

E da qui in poi cosa succederà? "L'ufficio del personale si attiverà per attingere con le prime assunzioni. Un vigile formato richiede tante cose, la formazione con gli agenti con più anni di anzianità, la patente di servizio, la certificazione per il maneggio di armi, un iter che porta via qualche mese. Gli ingressi saranno fatti a livello graduale".

L'ingresso di questi 18 nuovi agenti porterà a compimento la 'rivoluzione' pensata da Luschi sin dalla sua nomina a comandante: "Creeremo aree territoriali omogenee, fino a ora c'era troppa carne sul fuoco. L'idealeè avere aree piccole con relativa indipendenza nei servizi ordinari. Poi nel caso di criticità arrivano i rinforzi che senza l'Unione non avresti mai potuto esercitare". Ad esempio Fucecchio, che avrà un comando per conto proprio, e Cerreto Guidi, che sarà aggregato a Vinci, così da avere due zone definite e coperte, a differenza di quel che accadeva anni fa con pochi agenti che dovevano dividersi tra Fucecchio e Cerreto.

"Voglio riportare gli agenti sul territorio, è un valore aggiunto per i Comuni che partecipano all'Unione. D'altronde è un servizio attivo 365 giorni all'anno. Per il 31 dicembre saremo presenti con tre pattuglie, ad esempio, già adesso facciamo molti turni e la domenica c'è sempre qualcuno, così per le feste", chiosa Luschi.

Elia Billero