Non riesce più a volare, poiana ferita salvata dai carabinieri sull'Aurelia

Un uccello che si trovava in difficoltà in mezzo alla statale Aurelia, nel Grossetano, è stato salvato dai carabinieri. Disavventura a lieto fine per l'esemplare di poiana, che non riusciva più a volare. Segnalato dagli automobilisti, l'animale stava correndo il pericolo di essere investito.

La difficoltà del recupero ha richiesto dunque l'intervento dei carabinieri di Orbetello. Così i militari si sono messi alla ricerca della poiana intercettandola e, una volta presa in carico, è stata trasportata subito nella sede della Compagnia dei carabinieri di Orbetello. L'uccello era ferito ad una gamba, per questo non riusciva a spiccare il volo: i militari, dopo averlo tratto in salvo, lo hanno infine affidato ai volontari per le cure.