Alluvione in Toscana, Mazzetti (FI): "Dal governo altri 25 milioni per territori colpiti"

"I territori colpito dalla drammatica alluvione del 2 novembre scorso hanno bisogno di interventi veloci e risolutivi, per ripristinare le infrastrutture ma anche per evitare nuovi disastri dovuti al rischio idrogeologico".

Inizia così la spiegazione di Erica Mazzetti, parlamentare toscana di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, illustrando uno degli interventi disposti dal governo nel corso del Cdm di oggi.

"Il governo di Centrodestra lo sa e ha lavorato per provvedere in tempi rapidi, anche grazie all’impegno di Forza Italia e del Vicepremier Antonio Tajani. Su proposta del Ministero della protezione civile e delle politiche del mare, il governo mette a disposizione ulteriori 25 milioni per la realizzazione degli interventi necessari e urgenti in seguito all’alluvione del 2 novembre scorso che ha sconvolto i territori di Prato, Pistoia, Firenze, Pisa e Livorno. Un nuovo intervento dopo quello a sostegno delle imprese dell’export, perché le imprese sono motori fondamentali della nostra regione".

"Un altro passo concreto - conclude Mazzetti - che testimonia che andremo avanti fino alla ricostruzione e alla piena ripartenza dei territori. Di fronte alle tante e inutili polemiche del PD noi rispondiamo con i fatti".

Fonte: Ufficio Stampa