Biblioteca di Empoli: gli orari a cavallo del Capodanno

Il nuovo anno è ormai alle porte e anche la biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli è già al lavoro con una programmazione di attività da non perdere, dedicata ai grandi e ai più piccoli che verrà svelata a tempo debito.

Intanto in vista delle prossime festività, la biblioteca di via Cavour sabato 30 dicembre 2023, chiuderà in via straordinaria alle 13 per poi riaprire martedì 2 gennaio 2024 con il consueto orario.

Il 2 gennaio torneranno anche le ‘sferruzzanti’ con il loro fatto a mano, appuntamento alle 16.30, nei locali del nuovo Bibliocoop al Centro*Empoli. Un incontro per imparare l’arte dell’uncinetto e dei ferri. Per partecipare, inviare una email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it, oppure, contattare il numero telefonico 0571 757840.

Si ricorda che il Punto Prestito al Centro Giovani ad Avane riaprirà l’11 gennaio 2024.

