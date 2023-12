Casciana Terme, 175 nuove piante per il decoro e il miglioramento della qualità dell'aria del territorio

In questi giorni è in corso la messa a dimora di nuove alberature in alcune zone di Casciana Terme e Perignano.

“Questo intervento si aggiunge ad altri già effettuati in passato ed ha l'obiettivo di rinverdire alcune aree poste lungo le strade dei due centri abitati – ha commentato l'Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Cartacci – sostituendo vecchie essenze arboree o alberi e piantandone di

nuovi”.

Si tratta di settantacinque nuovi alberi e di circa cento arbusti che saranno messi a dimora sul territorio. Saranno piantati lungo i viali di Casciana Terme come Via Regina Margherita, Via delle Terme, Via Magnani, ma anche Via Giusti, Via Bonicoli, Via del Teatro, Via Ugo Foscolo, così come in Pietraia, in prossimità del campo sportivo, e in Via Antica Pontederese di fronte alla scuola.

A Perignano, invece, le nuove alberature saranno poste lungo la nuova pista ciclabile, presso l'adiacente spazio verde di Via Sandro Pertini, di fronte al plesso scolastico, e in Via Aldo Moro a completamento della recente riqualificazione dei marciapiedi.

“Piantare nuovi alberi ha l'obiettivo preciso di portare benefici diretti alla cittadinanza in termini di impatto ambientale e vivibilità dei centri urbani – ha spiegato il Sindaco Mirko Terreni – Sappiamo tutti quanto sia importante mantenere verdi i nostri paesi in primis proprio per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Un intervento questo che viene effettuato nelle aree più densamente popolate del territorio e che va a rispondere a quanto definito e approvato anche nel nostro Piano di Azione Comunale – che ha lo scopo proprio di prevedere programmi per il miglioramento della qualità dell'aria – ma sono certo che a beneficiarne sarà l'intera collettiva sia per la presenza di un ambiente maggiormente pulito che esteticamente riqualificato.”

L'operazione ha avuto un costo per l’Amministrazione di circa 47.400 euro, interamente finanziati con fondi comunali, e la ditta incaricata dei lavori si occuperà sia di piantare che curare le nuove piante.

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari