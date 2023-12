Contributi affitti a Rignano sull'Arno: pubblicata graduatoria

È pubblicata online la graduatoria definitiva per l’accesso al contributo affitti 2023 con 30 domande ammesse su 38 richiedenti.

Negli ultimi anni il numero dei richiedenti è notevolmente aumentato e i dati lanciano un segnale chiaro: c’è un numero crescente di famiglie in difficoltà per le quali questa misura è indispensabile per far quadrare i conti.

La scelta che l'Amministrazione Comunale ha dovuto operare per il corrente anno è stata quella di destinare le risorse solo alla fascia più bisognosa - la cosiddetta Fascia A - a seguito della decisione dell'attuale Governo che ha azzerato le risorse per i Comuni per il contributo affitti, solitamente stanziate sulla legge 431/98.

La scelta governativa è risultata dannosa per le numerose famiglie che si sono trovate escluse da un beneficio ormai strutturato e che premiava la serietà e responsabilizzava gli affittuari rispetto agli obblighi contrattuali.

Il Comune di Rignano Sull'Arno facendo ricorso a risorse straordinarie nel proprio bilancio è riuscito a confermare questo beneficio almeno per le famiglie più in difficoltà.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio Stampa